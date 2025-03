NON E’ PIU’. Mugnano del Cardinale dà l’ultimo saluto ad Antonietta Filomena Bianco

Mugnano del Cardinale – La comunità si stringe nel dolore per la scomparsa della signora Antonietta Filomena Bianco, vedova Aniello Gimmelli, venuta a mancare serenamente all’affetto dei suoi cari.

A darne il triste annuncio sono le figlie Adele, Piera, Ines e Valeria, il fratello Giuseppe, la sorella Filomena, i generi Luigi Santella, Claudio Manganiello, Aniello Sorice e Aldo Balbi, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.

I funerali si terranno oggi, 9 marzo 2025, alle ore 16:00, con partenza dalla casa dell’Estinta, in via Montevergine, 3. Il rito funebre sarà celebrato presso la Parrocchia Maria SS. del Carmine in Mugnano del Cardinale, dopodiché il corteo proseguirà verso il cimitero locale per la sepoltura.

La redazione di Binews esprime le proprie condoglianze al dottor Pietro Bianco per la perdita della cara zia.