Baiano: Giovani profanano la statua di Padre Pio. L’indignazione dell’amministrazione comunale. VIDEO

Baiano – Un gesto irrispettoso che ha scatenato rabbia e indignazione in tutta la comunità. Un video, recentemente diffuso, mostra un gruppo di ragazzini che, con totale mancanza di rispetto, scavalcano e si siedono sulla statua di Padre Pio in piazza, trattandola come un semplice arredo urbano.

Un comportamento che va ben oltre la semplice bravata: siamo di fronte a un preoccupante vuoto di valori, dove il rispetto per il sacro e per i simboli della fede viene ignorato con superficialità. “Dov’è finita l’educazione? Dov’è il senso civico?”. E’ quanto scrive sul proprio profilo la pagina dell’amministrazione Comunale Montanaro.’

L’episodio ha acceso il dibattito e sollevato una forte reazione da parte della cittadinanza. È inaccettabile che simili atteggiamenti passino inosservati, ed è fondamentale che i genitori prendano coscienza della gravità di questi gesti, educando i propri figli al rispetto per i luoghi pubblici e per ciò che rappresentano.

Per prevenire episodi simili in futuro, l’amministrazione ha annunciato nuove misure di sicurezza, tra cui l’installazione di telecamere di sorveglianza in Piazza F. Napoletano e nella Villa Comunale. Un passo necessario per tutelare il decoro del paese e garantire maggiore controllo sulle aree pubbliche.

“Baiano non può restare indifferente di fronte a simili atti di inciviltà. Serve una risposta collettiva, per difendere la nostra cultura e i nostri valori”, termina la nota.