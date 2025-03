AVELLINO. Nuova Apertura: “American Style” – Il Sogno di Giuseppe Diventa Realtà

Oggi è un giorno speciale per Giuseppe, un traguardo che segna il frutto di anni di dedizione, sacrificio e passione. Con amore e impegno, ha trasformato il suo sogno in realtà, dando vita a “American Style”**, un luogo che promette di diventare un punto di riferimento per chi ama il look curato e lo stile inconfondibile.

L’inaugurazione si terrà il 9 marzo 2025 alle ore 19:00, in via Raffaele Masi, 13 ad Avellino. Un evento atteso, che celebra il coraggio di chi non ha mai smesso di credere nelle proprie capacità e nella propria arte.

Giuseppe, con il suo talento e il suo spirito ha saputo fondere tecnica e creatività, portando nella sua nuova attività tutto il meglio della tradizione barberistica con un tocco moderno e accattivante.

A lui vanno i nostri più sinceri auguri per questa nuova avventura: che sia solo l’inizio di un percorso ricco di successi!