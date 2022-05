NOLA. “2 PASSI IN CITTA’ “ l’iniziativaper la promozione del benessere psico-fisico in città.

Domenica 29 Maggio 2022 a partire dalle ore 18:30 si terrà la seconda edizione di “2 PASSI IN CITTA’ “ l’iniziativa gratuita nata da un’idea della dott.ssa Carmen Siciliano per la promozione del benessere psico-fisico in città.

Tutta la cittadinanza è invitata ad unirsi, con raduno alle ore 18:30 in Piazza Giordano Bruno, in una sana passeggiata alla scoperta degli angoli più suggestivi del centro storico di Nola, presentati e illustrati da una guida d’eccezione, l’architetto, ricercatore e storico Maurizio Barbato, autore di numerose pubblicazioni e di un docu-film dedicato alla città bruniana.

I partecipanti saranno condotti nella riscoperta delle radici di vicoli storici e antichi palazzi nolani; attraversando secoli di storia sovrapposti e camminando tra le bellezze artistiche ed architettoniche, essi rispolvereranno, al termine del percorso, un forte senso di appartenenza e di orgoglio Nolano.

2 PASSI IN CITTA’ si propone come esempio di aggregazione sociale sostenibile, concreta testimonianza di una Nola più vivibile, piacevole palestra a cielo aperto, un’utile opportunità per tenersi in forma, camminando e contemporaneamente valorizzando le bellezze architettoniche e culturali presenti in essa, attraverso il connubio tra sport, arte, gusto.

PROGRAMMA

– Ore 18.30 – RADUNO IN PIAZZA GIORDANO BRUNO

Partendo da piazzetta Giordano Bruno costeggeremo la Chiesa di San Biagio per addentrarci in via Conte Orsini e scoprire un frammento dell’antica misura pubblica, il tùmulo!

⁃ PIAZZA DUOMO Una volta in piazza ci ritroveremo di fronte al Palazzo di Città, proseguiremo la passeggiata per via San Felice costeggiando la Chiesa dei Santi Apostoli, di epoca paleocristiana ma oggi luogo di incontro e formazione della città.

Uno sguardo anche ai monasteri soppressi di Santa Maria la Nova e San Paolino, un’altra testimonianza storica e religiosa di Nola.

– EX CARCERE – MONASTERO DI SANTO SPIRITO

Arriviamo quindi all’ex monastero divenuto poi carcere in cui di recente sono stati eseguiti lavori importanti che hanno fatto emergere una storia interessante!

– VILLA COMUNALE

Da fortezza difensiva a villa, la storia dell’arce fatta costruire dagli Orsini.

– Ore 20:30 circa – RINFRESCO E SALUTI

Con il coinvolgimento di alcune attività locali si programma un ristoro per tutti i partecipanti alla manifestazione.

