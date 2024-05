MUGNANO DEL CARDINALE. Truffa il Supermercato con la Complicità di una Cagnolina

Una nuova truffa sta sistematicamente colpendo alcuni supermercati del comprensorio baianese e forse anche dell’agro nolano, messa in atto da uno o più individui con la complicità indiretta di una povera cagnolina.

Secondo le testimonianze di alcuni clienti che hanno assistito all’abile raggiro in un supermercato di Mugnano del Cardinale, nella tarda serata un individuo è entrato nel negozio con un giubbotto stranamente imbottito, probabilmente di cibo e merce rubata dagli scaffali. Al momento del pagamento, l’uomo ha presentato alla cassa solo un pacco di wurstel e 10 euro.

È qui che entra in scena la cagnolina. L’uomo, fingendo una telefonata frettolosa e urgente ad alta voce, ha chiesto di passare avanti nella fila, aggiungendo la scusa poco plausibile che la cagnolina che teneva in braccio doveva fare pipì fuori dal supermercato, assicurando che sarebbe rientrato subito.

In pochi attimi, dopo aver lasciato il pacco di wurstel e i 10 euro sul banco, si è dato alla fuga con un complice all’esterno o con la sua auto posizionata strategicamente per evitare di essere raggiunto.

La messa in scena, incredibilmente ben orchestrata, ha lasciato tutti a bocca aperta per la teatralità e l’abilità dimostrata nel compiere la truffa. Le autorità stanno indagando sull’incidente e invitano i commercianti a prestare massima attenzione per evitare di cadere vittime di simili inganni.