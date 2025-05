Monteforte Irpino si prepara al passaggio del Giro d’Italia: modifiche alla viabilità e uscita anticipata dalle scuole

utto pronto per il passaggio della 108ª edizione del Giro d’Italia, che domani, 15 maggio 2025, vedrà il territorio comunale di Monteforte Irpino attraversato dalla sesta tappa Potenza–Napoli della storica competizione ciclistica internazionale.

Il transito della carovana rosa è previsto nella fascia oraria tra le 14:30 e le 16:00, con conseguenti modifiche alla viabilità locale, già oggetto di apposite ordinanze comunali.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza, è stata disposta:

l’uscita anticipata dalle scuole alle ore 11:00 ;

la sospensione temporanea della circolazione stradale dalle ore 12:40 alle 16:00 circa.

Il Comune ha predisposto anche percorsi alternativi per contenere i disagi alla popolazione. Le ordinanze dettagliate sono consultabili sul sito istituzionale: 👉 www.comune.monteforteirpino.av.it.

L’Amministrazione comunale invita cittadini, automobilisti e residenti alla massima collaborazione e attenzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per garantire la sicurezza pubblica e la buona riuscita dell’evento, che rappresenta non solo un’importante occasione sportiva, ma anche un momento di visibilità per il territorio.