Monteforte Irpino (Av): Nasce l’Asilo di Bobby.

A Monteforte Irpino nasce l’asilo di Bobby. Unico nel suo genere, l’Asilo di Bobby viene fuori dall’esigenza di fornire un servizio a quelle famiglie che sono lontane da casa tutto il giorno e non riescono a tornare per portare i loro cani fuori, o non riescono a spezzare le loro giornate in maniera adeguata. Se è vero che l’asilo umano, dedicato ai bambini, nasce dall’esigenza di far socializzare i bambini e di insegnare loro le regole, il rispetto degli orari, a giocare insieme agli altri, a condividere, insieme ad altre piccole nozioni inerenti scrittura, lettura e numeri; ha senso aspettarsi la stessa cosa dagli asili per cani intercettando questo nuovo percorso del nostro amico a quattro zampe. Chi avrà modo di frequentare l’asilo, sapra’ sicuramente valutare, attraverso le attività, quanto il valore della relazione sia importante ,se non addirittura il fulcro di ogni pensiero teso all’ inizializzazione di tale percorso. Dunque non solo un luogo dove poter lasciare l’ amico a 4 zampe quando i proprietari sono fuori casa, al lavoro o impegnati in attività che non consentono di portarlo con loro, ma un luogo dove avrà modo di poter far attività e sviluppare ulteriori competenze utili nella vita di tutti i giorni, praticando attività con operatori da integrare a seconda della tipologia di intervento, come l’andare al guinzaglio, risolvere scacchi attraverso giochi di problem solving, muoversi attraverso ostacoli ed altro ancora. Il cane in questa maniera interiorizzerà strumenti utili per se e che sarà poi in grado di riportare all’interno della relazione, consolidandoli ulteriormente al fianco del proprio padrone.

Il vivere queste esperienze senza il proprietario/a aiuterà l’amico a quattro zampe a gestire la lontananza, cosicchè quando, mettiamo il caso, il padrone dovesse lasciare Fido solo in casa, avrà più competenze per viversi quel momento con maggiore serenità. Quanto descritto si integrera’ con passeggiate e attimi di libertà che andranno ad intervallare le varie fasi della giornata, affiancati da momenti di calma dove potersi sgranocchiare uno snack in tranquillità. Vari i percorsi che si metteranno in atto ed in pratica all ‘asilo di Bobby.

Un primo passo sarà il Percorso Integrazione che nasce per venire incontro alle esigenze del vivere con il cane nel quotidiano, in casa e fuori casa. Ogni cane infatti affronterà il percorso Integrazione a modo suo, chi dovrà crescere nell’affrontare i posti chiusi, chi dovrà imparare a vivere i momenti di interazione con altri cani e molto altro ancora. Altro step sarà il percorso Riflessività che nasce per venire incontro alle esigenze del vivere con il cane nel quotidiano, in casa e fuori casa. L’asilo di Bobby predispone di un servizio di videosorveglianza per quanti vorranno verificare in qualsiasi momento cosa sta facendo il proprio cane.

All’ uscita ma come all’ ingresso dell’asilo di Bobby, il cane dovrà essere felice, soddisfatto, stanco, ma non distrutto. dovrà essere felice di rivedere il suo padroncino, ma anche felice di tornare in asilo. Questo è il vero obiettivo di questo nuovo grande progetto dedicato ai nostri cari amichetti a 4 zampe. Daniele Biondi

