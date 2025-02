Maxi Operazione Antimafia: 17 Misure Cautelari e Sequestri per 12 Milioni di Euro

La Procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia di Napoli , avvalendosi di militari dei Comandi provinciali della Guardia di finanza di Napoli , Bologna, Verona, Milano, del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata (coadiuvata nella circostanza dalla polizia postale di Napoli e dal reparto Prevenzione crimine Campania per intercettazioni ) in una operazione internazionale dell’Interpol ( con le informative dei reparti di polizia Lituania, Albania, Austria, Malta, Spagna) sta dando esecuzione, tra le regioni Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Campania, e all’ estero , a un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo campano che ha disposto, in accoglimento parziale delle richieste avanzate dal pubblico ministero, le misure cautelari personali nei confronti di 17 indagati (6 custodie cautelari in carcere, uno agli arresti domiciliari e 10 interdizioni con divieto di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche e imprese) e sequestri preventivi, anche per equivalente, ai fini della confisca, di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie fino all’ammontare di circa 12 milioni di euro. A capo dell’organizzazione ci sarebbero un imprenditore bolognese ed un noto professionista di Avellino

l reati a vario titolo riconosciuti dal giudice sono emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, trasferimento fittizio di società all’estero , indebite compensazioni per pagamenti oneri previdenziali, riciclaggio , distrazione di capitali con reati societari e associazione per delinquere, truffa ai danni dello stato per oltre 60 milioni di euro per imposte evase .

In corso di esecuzione perquisizioni locali, studi professionali e abitazioni personali, allo scopo di ricercare cose pertinenti ai reati, in particolare denaro contante, beni mobili di valore e materiale documentale.

Le evidenze raccolte nel corso della meticolosa e complessa attività investigativa, svolta dal 2023 ad oggi, dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli in collaborazione con le forze di polizia internazionale Interpol.

Continua la lotta da parte dello stato al contrasto di attività criminali.