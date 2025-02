Grottaminarda: Auto in Fiamme nella Notte, Intervento dei Vigili del Fuoco

Nella tarda serata di martedì 26 febbraio, un incendio ha coinvolto un’autovettura in sosta in via Fontanelle, a Grottaminarda. Sul posto è prontamente intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento, riuscendo a domare le fiamme ed evitando che il rogo si propagasse alle abitazioni vicine e ad altri veicoli parcheggiati nei pressi.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti né ulteriori danni, mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell’accaduto. Resta ancora da stabilire se l’incendio sia di origine accidentale o dolosa.