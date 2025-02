Litigi che fanno bene: perché discutere (nel modo giusto) può rafforzare la relazione

Nella vita di coppia, il litigio è spesso percepito come il segnale di una rottura imminente, un campanello d’allarme che suggerisce che qualcosa non stia andando per il verso giusto. Molte persone, infatti, vedono il conflitto come un segno di incompatibilità e temono che l’incapacità di evitare scontri indichi una mancanza di affinità. Tuttavia, questa visione, per quanto diffusa, è lontana dalla verità.

I conflitti, se affrontati correttamente, possono costituire una preziosa opportunità di crescita per la coppia, un’occasione per chiarire aspettative, esprimere bisogni e rafforzare il legame. La vera sfida, quindi, non è evitare i litigi, ma imparare a gestirli in modo costruttivo.

Secondo Marzia Cikada, Psicologa Clinica, Psicoterapeuta della coppia e della famiglia, e co-fondatrice del progetto Vitamina di Coppia, “litigare fa parte della vita di coppia. Il conflitto è inevitabile e, se gestito in modo consapevole, può rappresentare uno strumento per conoscersi più a fondo e consolidare la relazione. Il problema non è tanto il litigio in sé, quanto il modo in cui lo affrontiamo”. Questo approccio innovativo alla gestione dei conflitti, promosso dal progetto, viene esplorato nel corso “Litigare con stile”, pensato per aiutare le coppie a confrontarsi, anche in modo acceso, ma sempre con rispetto e apertura mentale.

I litigi che fanno bene: come trasformare il conflitto in crescita

Ma cosa significa, esattamente, “litigare bene”? Il concetto, per quanto possa suonare paradossale, si fonda su principi ben radicati nella psicologia delle relazioni. Litigare bene non significa evitare lo scontro o sopprimere le proprie emozioni, ma piuttosto utilizzare il confronto come un’opportunità per esplorare le proprie differenze e trovare un terreno comune. I litigi costruttivi permettono infatti di comprendere meglio il punto di vista della propria o del proprio partner, di mettersi nei suoi panni e di cogliere sfumature che, in una situazione di tranquillità, potrebbero passare inosservate.

“Un litigio, se gestito nel modo giusto, non è solo uno scontro di idee o di visioni”, afferma Sara De Maria, Psicologa Clinica e co-fondatrice di Vitamina di Coppia. “È un’occasione per imparare ad ascoltare veramente l’altra persona e per crescere insieme. Con i giusti strumenti, è possibile trasformare una potenziale crisi in un’opportunità per rafforzare il legame”.

Tra i litigi che possono rafforzare la relazione ci sono, ad esempio, quelli legati alla gestione del tempo, alla divisione dei compiti domestici o alla gestione delle finanze. Se affrontati con rispetto e attenzione, questi scontri possono far emergere nuovi punti di equilibrio nella coppia, riducendo incomprensioni future che potrebbero scaturire poi in una crisi più profonda.

Prevenire è meglio che curare

Il progetto Vitamina di Coppia è il primo in Italia a focalizzarsi sulla prevenzione delle crisi, affrontandole prima ancora che si manifestino, proprio come la giusta dose di vitamine aiuta a prevenire malattie prima che diventino debilitanti. Secondo Cikada, “la chiave per prevenire una crisi di coppia risiede nella capacità di affrontare i conflitti senza perdere di vista l’amore e il rispetto reciproco. Questo richiede una profonda consapevolezza delle proprie emozioni e la volontà di comprendere quelle della persona con cui condividiamo la relazione”. Ed è proprio su questo punto che si basa l’approccio del progetto: prevenire le crisi non significa evitare ogni possibile scontro, ma imparare a navigare attraverso le difficoltà con maturità emotiva e intelligenza relazionale.

Il corso “Litigare con stile” si concentra proprio su questo obiettivo, insegnando alle coppie come gestire i momenti di tensione con maturità e apertura, mantenendo sempre il rispetto reciproco e promuovendo un dialogo costruttivo. Perché litigare non è sinonimo di fallimento. Al contrario, è un momento di confronto che, se gestito con consapevolezza e rispetto, può diventare il terreno fertile per la crescita della coppia.