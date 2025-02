La Parola di Dio: Terapia del Benessere

RUBRICA a cura di Don Giuseppe Autorino

La Parola di Dio – Lc 6, 17.20-26

Ogni uomo è un cercatore di felicità e tutta la nostra vita è un continuo cercarla. Ma perché non riusciamo a trovarla? Forse perché la cerchiamo nei posti sbagliati, e questo ci porta a una perenne infelicità.

Gesù ci insegna che il luogo dove risiede la felicità è Dio. La vera beatitudine che dobbiamo seguire è quella di fare la volontà del Signore. Le parole “Beati i poveri, gli affamati, gli afflitti” non vogliono esaltare la povertà, la fame e la sofferenza, ma piuttosto sottolineano che queste persone sono i preferiti di Dio. Allo stesso modo, i “guai a voi ricchi” non sono una minaccia per i ricchi, ma un monito sull’uso che si fa della ricchezza.

Con le parole di Gesù “Beati voi poveri e guai a voi ricchi”, siamo chiamati a misurarci e a riflettere: dove siamo e con chi ci stiamo identificando? Scegliamo la strada del Signore per vivere la vera gioia, quella che nessun essere umano potrà mai donarci. Il Signore è la vera certezza per una vita BEATA.

Buona domenica!