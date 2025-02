Mugnano del Cardinale: Lotta senza sosta contro l’abbandono dei Rifiuti nella località Litto.

L’amministrazione comunale di Mugnano del Cardinale continua il suo impegno per garantire un ambiente più pulito e sano per tutti i cittadini. A seguito di numerose segnalazioni, l’Assessore Fulvio Litto ha annunciato un nuovo intervento per far fronte alla crescente problematica dell’abbandono indiscriminato di rifiuti nella località Litto, una situazione che ormai da tempo preoccupa e disorienta la comunità.

“Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni riguardanti lo stato in cui versa la zona del Litto,” ha dichiarato l’Assessore, “dove purtroppo, come accade troppo spesso, vengono abbandonati rifiuti di ogni genere. Persone che, definirle incivili, è riduttivo, continuano a trasgredire le regole fondamentali della convivenza civile.”

Per combattere questo fenomeno, che danneggia non solo l’ambiente ma anche la salute dei cittadini, l’amministrazione ha messo in atto un piano di intervento che prevede la rimozione dei rifiuti abbandonati e il rafforzamento dei controlli sul territorio. L’assessore ha poi voluto ringraziare in modo particolare gli operatori comunali, il cui impegno e dedizione si rivelano fondamentali in queste operazioni di pulizia e recupero.

“Un ringraziamento speciale va ai nostri operatori comunali,” ha aggiunto Litto, “per la loro costante collaborazione e per il lavoro incessante che svolgono, affinché la nostra cittadina sia sempre più vivibile e decorosa.”

L’intervento si inserisce in un’azione più ampia che l’amministrazione sta portando avanti per sensibilizzare i cittadini sull’importanza del rispetto dell’ambiente e sul corretto smaltimento dei rifiuti. L’obiettivo è quello di creare un clima di maggiore collaborazione tra istituzioni e cittadini, affinché possano essere evitati altri episodi di inciviltà e la comunità possa continuare a crescere in un ambiente sano e pulito.

L’amministrazione comunale di Mugnano del Cardinale, con queste azioni concrete, dimostra ancora una volta il suo impegno nel risolvere le problematiche ambientali e migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini.