Olly trionfa a Sanremo 2025 con “Balorda Nostalgia”

Il 75º Festival di Sanremo ha visto trionfare Olly, giovane cantautore e rapper genovese, con il brano “Balorda Nostalgia”. La sua vittoria è stata accolta con entusiasmo sia dal pubblico che dalla critica, che ha apprezzato la sua originalità e il suo stile unico. Olly, che aveva già partecipato al Festival di Sanremo nel 2023, ha conquistato il primo posto grazie alla sua energia e al suo talento, segnando così un importante passo nella sua carriera musicale.

La classifica finale ha visto Olly precedere artisti di grande calibro, tra cui Lucio Corsi, Brunori Sas, Fedez e Simone Cristicchi. Tra i premi speciali, il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è andato a Brunori Sas per “L’albero delle noci”, mentre il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale è stato attribuito a Simone Cristicchi per “Quando sarai piccola”.

La serata finale, condotta da Carlo Conti insieme a Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, è stata un successo di ascolti e emozioni, con la partecipazione di ospiti musicali di prestigio come Antonello Venditti e Gabry Ponte.

Sanremo 2025 si è confermato ancora una volta come uno degli eventi più importanti della musica italiana, celebrando il talento emergente e consolidato, e rivelando una nuova stella nel panorama musicale: Olly.

Ecco la classifica finale di Sanremo 2025: