IRPINIA. Spaventoso incidente tra una bisarca e un altro autocarro. Auto distrutte sulla carreggiata

Un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi 31 agosto che poteva trasformarsi in tragedia ma che per fortuna non ha fatto morti ma solo feriti. Coin volto nel tragico scontro una Bisarca, ovvero quei autocarri che trasportano auto e un altro mezzo pesante. La strada è quella dell’Ofantina, che va dallo Scalo fino alla contrada Caperroni, il territorio quello di Calitri. Le auto trasportate sono tutte state sbalzate e disseminate sulla carreggiata mentre i mezzi pesanti sono finiti fuori strada. Sul posto intervengono Vigili del Fuoco e forze di polizia. La strada è interrotta per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza. la dinamica è al vaglio delle forze di polizia ma non si esclude l’eccesso di velocità. (Foto tratte da facebook)