AVELLA. La cultura della disabilità passa anche attraverso la richiesta di finanziamenti

Nel corso dell’incontro del Forum delle persone disabili tenutosi ieri nella sala Alvarez del Comune di Avella, il delegato alla disabilità Vincenzo Serpico ha annunciato a tutti i presenti l’inoltro della richiesta di copiosi finanziamenti, per la realizzazione di una serie di opere legate alla fruizione di siti ad alto impatto culturale da parte dei portatori di handicap. Grazie al P.N.R.R. in data 10/08/’22, sono state inoltrate le schede operative, per ottenere complessivamente 1.500.000 Euro per l’eliminazione o il superamento delle barriere fisiche e cognitive. Una vera novità per le Amministrazioni del Mandamento e non solo, “……a dimostrazione delle sensibilità messe in campo dall’Ente Locale”, così ha affermato nel corso dei lavori il sindaco Vincenzo Biancardi.

Gli interventi riguarderanno la costituenda biblioteca comunale, il museo immersivo, l’anfiteatro romano e le tombe romane, il castello normanno, le grotte di San Michele. I componenti del Forum esprimono la loro soddisfazione e foraggino la compartecipazione fra il Comune ed il territorio per gli eventuali interventi in materia. Il sindaco Vincenzo Biancardi ha colto l’occasione per comunicare l’avvenuto finanziamento di circa 6.000 Euro per l’acquisto e la posa in essere di “una giostra multifunzionale” collaudata e predisposta per l’utilizzo di fanciulli con varie difficoltà.

Attraverso una consultazione fra i componenti dell’organismo, sarà inoltrata al sindaco attraverso il delegato alla disabilità la proposta del luogo dove potrebbe essere posizionata per il pubblico a gratuito utilizzo. “Abbiamo imboccato la strada che può realizzare una vera presa di coscienza sulla disabilità”, afferma Vincenzo Serpico, “che predispone ad una città solidale e vivibile”.

Forum delle persone disabili