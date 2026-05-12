Baiano, auguri al professor Giovanni Amodeo

BAIANO – Una giornata speciale per il professor Giovanni Amodeo, che oggi festeggia il suo compleanno circondato dall’affetto di familiari, amici, colleghi ed ex studenti.

Figura stimata e apprezzata nella comunità baianese e non solo, il professor Amodeo nel corso degli anni si è distinto per professionalità, disponibilità e grande passione nel mondo dell’insegnamento, lasciando un ricordo positivo in tante generazioni di studenti.

Giornalista e volto noto del territorio, il professor Giovanni Amodeo continua ancora oggi, nonostante l’età, a portare avanti un’incessante attività giornalistica, distinguendosi anche come presentatore e moderatore di convegni, incontri culturali e manifestazioni pubbliche.

Un impegno costante che testimonia la sua passione per l’informazione, la cultura e la vita sociale del territorio.

Al professor Giovanni Amodeo giungano i più sinceri auguri di buon compleanno da parte della redazione di Binews , con l’auspicio di trascorrere una giornata serena e ricca di soddisfazioni.