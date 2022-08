Tanti tipi di bonus al gioco: ma convengono davvero?

La diffusione sempre più capillare delle esperienze di gioco online sta rivoluzionando il mondo dell’intrattenimento, nonché i livelli di competizione tra i diversi casinò e siti di scommesse digitali. È proprio la concorrenza che caratterizza il mondo del gioco a rendere complicato e intricato questo settore: alla condizione di restare nell’alveo della legalità stabilito dall’ADM (Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli), le sale da gioco possono agire su tutto un sistema di bonus e benefit, pensati appositamente per attirare l’utente verso la loro specifica offerta di intrattenimento.

I diversi tipi di bonus

Rispettare le regole sul gioco responsabile è un obbligo, all’interno del quale i singoli portali di gioco si ritagliano il loro margine di libertà per diversificare l’offerta dalla concorrenza e invogliare l’utente a registrarsi presso di loro, piuttosto che verso altre sale da gioco. In questo senso, oltre che sulla tipologia di giochi offerti, le sale da gioco online si distinguono le une dalle altre per i diversi tipi di bonus scommesse che decidono di offrire al pubblico: ognuno di essi è pensato come un incentivo a iniziare o continuare a giocare; allo stesso tempo, esistono delle precise regole e condizioni da rispettare per poter approfittare del benefit.

Quella dei bonus è certamente una strategia essenziale, che deve molto anche al divieto di sponsorizzazione del gioco d’azzardo introdotto dal Decreto Dignità e supervisionato dall’ex AAMS. Di fatto, però, non deve essere vista come una tattica utilizzata dai casinò per attirare utenti, perché sono proprio questi ultimi a poter beneficiare del bonus, a patto di rispettare le condizioni necessarie ad accedervi. Da questo assunto, deriva direttamente il consiglio di controllare sempre termini e condizioni del sito autorizzato ADM in cui ci si registra, così da essere consapevoli delle modalità di gioco e delle regole adottate dallo specifico portale di gioco.

I bonus di benvenuto

Uno dei terreni di scontro più accesi tra le diverse sale da gioco digitali, nello specifico, riguarda il bonus di benvenuto, pensato appositamente per invogliare l’utente a registrarsi. Ad allettare è la promessa di una somma di gioco versata a titolo gratuito sul conto di gioco del cliente, al fine di permettergli di iniziare a giocare e sperimentare l’offerta di intrattenimento del portale.

Nello specifico, esistono due tipi di bonus di benvenuto:

I bonus di benvenuto senza deposito: giudicati i più allettanti, a prima vista, poiché non richiedono all’utente registrato di depositare denaro vero sul conto di gioco; il bonus viene dunque subito versato sul conto del giocatore, al momento della registrazione.

I bonus di benvenuto con deposito: al contrario dei primi, sono più generosi, e possono spingersi anche a diversi zeri, in maniera proporzionale al deposito versato al momento della registrazione.

Una delle regole da conoscere quando si parla di bonus di benvenuto è che il denaro non viene effettivamente regalato, perché non è subito prelevabile dal conto di gioco. Tra i requisiti indispensabili per prelevare il denaro, infatti, spesso si trova un numero minimo di scommesse da effettuare o un volume minimo di puntata da raggiungere nell’arco di diverse scommesse; il tutto, di solito, entro un arco di tempo ben definito, oltre il quale non sarà possibile ritirare il bonus di benvenuto, sempre che sia ancora sul conto di gioco.

Altri tipi di bonus

Se i bonus di benvenuto spiccano certamente per diffusione e per l’interesse generato nel pubblico, è vero che ne esistono anche altri, destinati a destare non meno coinvolgimento nei giocatori.

Il bonus di ricarica, ad esempio, condivide molta della natura del bonus di benvenuto con deposito: si basa infatti sull’erogazione di un bonus che il casinò effettua al momento in cui il giocatore effettua una ricarica sul conto di gioco.

Altre forme di bonus, invece, come quella di cashback rimborso, si rivelano allettanti perché permettono di rientrare nelle spese se si scommette e si perde su un particolare gioco. In questi casi, solitamente non viene fissato nessun requisito di puntata.

Data la grande quantità di bonus esistenti, è qui, dunque, che deve emergere la volontà dell’utente di giocare responsabilmente: soltanto leggendo attentamente le condizioni di accesso e fruibilità dei diversi bonus e conoscendo bene il proprio approccio al gioco, questi potrà decidere con consapevolezza su quale portale registrarsi e di quale bonus beneficiare.