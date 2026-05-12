Atripalda, Humanitas Nova celebra cultura e territorio: il 16 maggio incontro alla Biblioteca Cassese

Sabato 16 maggio 2026, alle ore 16:30, presso la Biblioteca “L. Cassese” di Atripalda, si terrà la presentazione della rivista Humanitas Nova (Delta 3 Edizioni), un momento di confronto e approfondimento dedicato alla cultura, al patrimonio e alla valorizzazione del territorio. L’evento, patrocinato dal Consiglio regionale della Campania, vedrà la partecipazione della Consigliera Regionale Francesca Amirante, Docente in Beni Culturali presso l’Università di Napoli- Federico II e L’Orientale di Napoli, la cui presenza è stata fortemente voluta dalla Dottoressa Giulia Perfetto, organizzatrice dell’evento, che ringrazia per aver dato un segnale concreto di attenzione delle istituzioni regionali verso il patrimonio archeologico e culturale dell’Irpinia. A sostegno di questo percorso, la Consigliera sarà presente, inoltre, per una visita all’area archeologica di Abellinum, simbolo della storia e delle potenzialità progettuali e culturali del territorio. A moderare l’incontro sarà Flavio Castaldo, Direttore di Humanitas Nova, con gli interventi istituzionali del Sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo, del Consigliere delegato al Turismo e Cultura Lello Barbarisi, insieme a rappresentanti del mondo accademico, editoriale e archeologico. L’iniziativa è stata organizzata con l’obiettivo di creare un momento di dialogo concreto tra istituzioni, cultura e territorio, valorizzando le eccellenze editoriali, in termini anche delle Digital Humanities, storiche e archeologiche della Provincia di Avellino. Un’occasione preziosa di confronto e crescita culturale per tutta la comunità irpina.