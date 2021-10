IRPINIA- Incidente tra auto e moto, 23enne gravemente ferito

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella subito dopo le ore 19’00 di oggi 17 ottobre, è intervenuta sulla SS 7 BIS, nel territorio del comune di Candida al Km. 311, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura e una moto. Nel violento impatto rimaneva ferito un ragazzo di 23 anni originario di Avellino il quale veniva trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.

