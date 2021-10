CALCIO. Serie A. Il Napoli eguaglia il record di Sarri, 8 vittorie su 8. Battuto il Torino

Con la vittoria contro la squadra di Juric mister Spalletti eguaglia il record di Sarri a Napoli quando nel prime 8 partite di campionato 2017-2018 le vinse tutte.

Partita sofferta per il Napoli, che conquista i tre punti contro un buonissimo Toro, soprattutto nella ripresa. Il primo tempo senza reti, col Napoli che ha fatto la partita ma sbagliato il rigore con Insigne. Torino pericoloso, ma poco concreto sotto porta.

Al 56′ Di Lorenzo sblocca di testa sorprendendo la difesa del Torino. I granata protestano per un fuorigioco, ma dopo lunghi controlli la Var cancella la rete dei padroni di casa. Al 63′ altra occasione per il Napoli, con una conclusione da fuori che va a sbattere sul legno salvando Milinkovic-Savic. Al minuto 65 miglior occasione della partita per il Torino, con Brekalo che si inserisce in area ma Ospina è bravissimo a salvare. All’81’ Osimhen svetta in area e di testa porta in vantaggio la squadra di Spalletti. Azione nata da una percussione di Mertens e da un rinvio di Lukic che, sbattendo su Elmas, diventa un assist per il centravanti. All’89’ da segnalare la sostituzione di Lozano che era entrato da non molto, Spalletti si copre per il finale, ma l’Uruguaiano non la prende bene e lascia il terreno di gioco andando direttamente negli spogliatoi. La partita finisce dopo 6 minuti di recupero,

