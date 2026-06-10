Il pizzaiolo Ciro Casale protagonista: l’arte bianca di Mugnano conquista la prima pagina del Mattino di Avellino

Un riconoscimento che premia passione, sacrificio e talento. Ciro Casale, giovane maestro pizzaiolo di Mugnano del Cardinale, conquista la ribalta provinciale finendo in prima pagina con un articolo dedicato al suo percorso professionale e alla sua affermazione nel mondo dell’arte bianca.

La storia di Casale è quella di un ragazzo che ha trasformato una passione in una professione, costruendo negli anni un percorso fatto di studio, esperienza e continua ricerca della qualità. Attraverso il lavoro quotidiano e la valorizzazione delle materie prime, il pizzaiolo mugnanese è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama gastronomico campano.

L’attenzione riservata alla sua attività rappresenta un motivo di orgoglio non solo per lui, ma anche per l’intera comunità di Mugnano del Cardinale, che vede uno dei suoi giovani concittadini distinguersi in un settore simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.

L’articolo ripercorre il cammino professionale di Casale, mettendo in evidenza la sua crescita nel settore della ristorazione e il suo impegno nel portare avanti una tradizione che unisce innovazione e rispetto delle tecniche artigianali.

Per il giovane pizzaiolo si tratta di un importante traguardo, ma anche di uno stimolo a proseguire su una strada fatta di dedizione e continuo miglioramento. Un esempio di come talento, impegno e determinazione possano trasformare un sogno in una realtà concreta.

La vetrina ottenuta rappresenta inoltre un’occasione per valorizzare il territorio del Mandamento Baianese, sempre più spesso protagonista attraverso le storie di giovani professionisti che riescono ad affermarsi nei rispettivi ambiti lavorativi.

Un successo che porta il nome di Mugnano del Cardinale oltre i confini locali e che conferma come la tradizione gastronomica campana continui a esprimere eccellenze capaci di farsi apprezzare e raccontare.