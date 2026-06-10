Auto in fiamme sull’Avellino-Salerno, paura per tre persone nei pressi di Montoro Nord

Momenti di apprensione nella tarda serata di oggi, mercoledì 10 giugno, sull’autostrada Avellino-Salerno, dove un’autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre era in transito in direzione Salerno.

L’allarme è scattato intorno alle ore 22:40, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino è intervenuta nei pressi dell’uscita di Montoro Nord per domare l’incendio che aveva coinvolto il veicolo.

A bordo dell’auto viaggiavano una coppia e la madre della donna. I tre occupanti, accortisi di un’anomalia al mezzo durante la marcia, sono riusciti a raggiungere l’uscita autostradale di Montoro Nord e a fermare il veicolo prima che la situazione precipitasse. Subito dopo hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Quando i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto, l’autovettura era già interessata da un violento incendio che, nel frattempo, si era propagato anche ad alcune sterpaglie presenti nell’area adiacente alla carreggiata.

L’intervento dei caschi rossi ha consentito di spegnere rapidamente le fiamme, evitando ulteriori conseguenze e mettendo in sicurezza l’intera area. Successivamente sono state effettuate le operazioni di bonifica per scongiurare eventuali riprese dell’incendio.

Fortunatamente nessuna delle persone a bordo ha riportato conseguenze fisiche.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Montoro, che hanno svolto gli accertamenti di competenza per ricostruire l’accaduto.