La sirignanese Sofia Colucci entra nella Commissione Industria e Innovazione Tecnologica dell’Intergruppo Parlamentare

ROMA – Nuovo incarico per la professionista sirignanese Sofia Colucci, entrata a far parte della VII Commissione “Industria e Innovazione Tecnologica” dell’Intergruppo Parlamentare per lo Sviluppo del Sud, le Aree Fragili e le Isole Minori.

La nomina è stata ufficializzata su indicazione del presidente dell’Intergruppo, Alessandro Caramiello. All’interno della Commissione, presieduta da Pasquale Lampugnale, Colucci metterà a disposizione la propria esperienza nei settori dell’energia, dell’efficienza energetica e dell’innovazione applicata ai processi produttivi.

Direttrice della Sofia Colucci Consulting, opera da anni nel campo della sostenibilità ambientale e dello sviluppo di progetti energetici rivolti a enti pubblici, imprese e comparti produttivi. Tra le attività seguite figurano percorsi legati alla transizione energetica, all’utilizzo delle fonti rinnovabili e alle opportunità offerte dal Piano Transizione 5.0.

L’ingresso della professionista nella Commissione punta a rafforzare il contributo di competenze tecniche e specialistiche sui temi dell’energia, dell’innovazione e della competitività industriale, considerati sempre più strategici per la crescita dei territori e del sistema produttivo.