GRS Radio accende la festa Maria Ss. Consolatrice del Carpinello 2026: musica, dirette e spettacolo dal 17 al 24 luglio

La Festa di Visciano si prepara a vivere un’edizione ricca di emozioni, fede religiosità musica e intrattenimento grazie alla presenza di GRS Radio, che accompagnerà il pubblico per tutta la durata della manifestazione, dal 17 al 24 luglio, con dirette radiofoniche, interviste, animazione e tanta musica.

L’emittente, guidata artisticamente da Peppe Alaia, sarà protagonista nel cuore dell’evento per raccontarne ogni momento, dare voce ai protagonisti della festa e condividere con ascoltatori e visitatori l’atmosfera unica di uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati del territorio.

«Per noi è un grande onore essere parte della Festa di Visciano. Saremo presenti con la passione e l’entusiasmo che da sempre contraddistinguono GRS Radio, raccontando ogni momento e coinvolgendo il pubblico in questa splendida esperienza di comunità».

A chiudere la manifestazione sarà il grande evento “Night Zone Live”, in programma il 24 luglio, una serata speciale firmata GRS Radio durante la quale si alterneranno sul palco i DJ e i vocalist dell’emittente per uno spettacolo all’insegna della musica, dell’energia e del divertimento.

La presenza di GRS Radio rappresenta un importante valore aggiunto per la Festa di Visciano, offrendo visibilità, intrattenimento e un collegamento diretto con il pubblico, in un perfetto connubio tra tradizione, fede e spettacolo.

L’appuntamento è dunque a Visciano, dal 17 al 24 luglio, per vivere insieme giorni di festa, musica ed emozioni con GRS Radio.

Questo è solo l’inizio: il meglio deve ancora arrivare.

Ringraziamenti

GRS Radio desidera esprimere un sentito ringraziamento al Comitato Festa al suo Presidente Umberto Santorellie al Vice Presidente Gennaro Napolitano per la fiducia accordata all’emittente e per aver scelto GRS Radio come radio ufficiale della Festa di Visciano.

Una collaborazione che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la squadra e conferma l’impegno dell’emittente nel raccontare e valorizzare gli eventi più importanti del territorio.

Un ringraziamento speciale va inoltre a Servizi Ecologici s.r.l.

Official partner dell’emittente, per il costante supporto e per aver creduto con convinzione in questo importante progetto sociale e territoriale.

La vicinanza e la collaborazione con l’azienda Servizi Ecologici s.r.l. del Dott. Giovanni Santorelli rappresentano un contributo fondamentale alla crescita delle iniziative promosse da GRS Radio, confermando l’importanza di fare rete tra realtà che condividono gli stessi valori di partecipazione, sviluppo del territorio e impegno verso la comunità.

Ascoltaci su tutti i nostri canali social e sul nostro sito

www.grsradio.it

Ufficio Stampa GRS Radio

La voce degli eventi, la voce del territorio.