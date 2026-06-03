Da Baiano ai vertici della Guardia di Finanza: il Luogotenente Andrea De Rosa nominato Cavaliere della Repubblica

Un prestigioso riconoscimento per una carriera vissuta all’insegna del dovere, della disciplina e del servizio allo Stato. Il Luogotenente Cariche Speciali Andrea De Rosa, in servizio nella Guardia di Finanza, ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferita dal Presidente della Repubblica.

Nato il 22 maggio 1966, Andrea De Rosa si è arruolato il 1° ottobre 1986, iniziando il proprio percorso formativo presso la Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza tra Cuneo e Lido di Ostia.

Al termine della formazione ha prestato servizio presso la Compagnia Aeroporto di Fiumicino, per poi operare in diversi reparti della capitale. Nel 1995 è stato trasferito presso l’allora Nucleo di Polizia Tributaria di Perugia, dove ha ricoperto anche incarichi di comando.

Dall’agosto del 2000 presta servizio presso il Comando Provinciale di Perugia, dove svolge il ruolo di Comandante della Sezione Logistica Amministrativa, distinguendosi per professionalità, competenza e senso delle istituzioni.

Nella motivazione ufficiale dell’onorificenza si legge:

“Ha costantemente svolto il proprio dovere con stima ed apprezzamento da parte dei suoi superiori, ha sempre dimostrato un forte attaccamento ai valori all’interno del Corpo svolgendo costantemente il proprio dovere con continuità e determinazione e con grande spirito di sacrificio”.

Un riconoscimento che premia oltre quarant’anni di impegno e dedizione al servizio del Paese, ma che rappresenta anche motivo di orgoglio per la comunità del Baianese. La moglie, Lina D’Apolito, è infatti originaria di Mugnano del Cardinale. La famiglia De Rosa comprende anche i figli Giovanna, dottoressa in Psicologia, e Vincenzo, studente universitario in Ingegneria.

La cerimonia di consegna dell’onorificenza si è svolta in un clima di grande emozione e partecipazione istituzionale, alla presenza delle autorità civili e militari.

Per Andrea De Rosa si tratta di un importante traguardo umano e professionale che testimonia il valore del servizio svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini delle Forze dell’Ordine al servizio della collettività.