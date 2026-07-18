PMI INTERNATIONAL celebra dieci anni di attività: a Camposano il Congresso Internazionale delle imprese

di Saverio Bellofatto

La PMI INTERNATIONAL – Confederazione delle Imprese nel Mondo ha celebrato il suo decennale con un grande evento di chiusura al Dubai Village di Camposano, alla presenza degli Stati Generali dell’associazione provenienti dall’Italia e dall’estero. Un appuntamento che ha confermato la forza della rete guidata dal Presidente Nazionale e Internazionale Dott. Salvatore Guerriero, che in questi anni ha portato PMI INTERNATIONAL a distinguersi per la capacità di sostenere imprese e associazioni in un contesto economico in continua evoluzione. Ad accogliere imprenditori, professionisti e rappresentanti istituzionali sono stati il Segretario Generale Claudio Salvatore Pandico e l’imprenditore e giornalista Pierluca Marino. Al centro del confronto un’idea chiara: le idee che cambiano il mondo nascono dall’incontro tra imprenditori, professionisti, istituzioni e innovatori. Le immagini raccontano solo una parte dell’energia che si è respirata al Congresso Internazionale: una comunità di donne e uomini d’impresa che ogni giorno costruisce opportunità, relazioni e sviluppo in Italia e sui mercati internazionali. Un appuntamento dove il confronto si trasforma in crescita. Dove nascono collaborazioni strategiche. Dove il networking diventa nuove opportunità di business. Dove il futuro dell’impresa prende forma. “La forza di PMI INTERNATIONAL è la sua dirigenza” sottolineano i portavoce dell’associazione che è composta da imprenditori, professionisti ed esperti che mettono competenze, esperienza e visione al servizio delle imprese, accompagnandole verso l’innovazione, la competitività e l’internazionalizzazione”. L’invito è aperto: se sei un imprenditore, un professionista, una startup, un manager o rappresenti un’istituzione, questo è il luogo dove essere. Entrare in PMI INTERNATIONAL significa far parte di una rete presente in Italia e nel mondo, capace di creare valore, favorire investimenti e costruire nuove prospettive di crescita. “Insieme trasformiamo le idee in risultati, i progetti in imprese e le relazioni in opportunità” è il messaggio lanciato dal palco del Dubai Village.