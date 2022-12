GROTTAMINARDA (AV). Il consiglio comunale approva due variazioni di Bilancio

Una seduta quella di ieri, mercoledì 30 novembre, su due argomenti di carattere tecnico dove non è mancato il confronto politico su metodi e prospettive.

Il Consiglio Comunale di Grottaminarda, riunitosi nella Sala Consiliare “Sandro Pertini”, dopo le relazioni del Sindaco, Marcantonio Spera, ha approvato due variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario.

La prima delibera contenente modifiche di numerose opere pubbliche come i lavori di adeguamento dell’Asilo Nido, il rifacimento della Caserma Carabinieri, la progettazione di vari interventi da finanziare attraverso il PNRR, nuovi tratti fognari, il piano di efficientamento della rete idrica, la riqualificazione delle fontana di San Tommaso. Inoltre nella variazione l’attribuzione di fondi come quello per i “Comuni marginali”, le maggiori entrate tributarie grazie alle rateizzazioni degli accertamenti sulle imposte.



La seconda variazione al Bilancio finanziario 2022/2024 riguarda l’attribuzione all’Ente per giusto decreto di fondi ministeriali attraverso diverse misure di sostegno ma anche dalla Regione Campania come nel caso del Bonus Musei e Biblioteche, il completamento dei lavori ai Giardini de Curtis, mentre per le uscite la spesa per gli ausiliari del traffico ed il sostegno ad una famiglia grottese in difficoltà, attualmente ospitata in una casa famiglia in Piemonte, su richiesta dal locale Tribunale.



Il Consiglio, su proposta della Consigliera di minoranza, Imperatrice Bruno, e quale momento già programmato dalla Presidente del Consiglio, Virginia Pascucci, ha rispettato un minuto di silenzio in segno di cordoglio per le vittime della frana di Casamicciola; un’occasione di riflessione anche sul ruolo degli amministratori, chiamati a prevenire il rischio.