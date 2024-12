Forino (Av): La pilota forinese Sara Fruncillo pronta a far sognare l’ Italia al Woman Nations Cup sul circuito di Dubai. L’ appuntamento il 12 Dicembre

Da Forino a Dubai e’ un attimo . Per Sara Fruncillo lo è sicuramente. La giovane pilota venticinquenne forinese il 12 Dicembre c.a infatti rappresenterà l’Italia nella Formula Woman Nations Cup, dopo essere stata selezionata tra più di 1.200 ragazze. Sara, ad un passo dalla laurea in Ingegneria Meccanica alla Federico II di Napoli, avrà ben da confrontarsi negli Emirati Arabi con pilote provenienti da altre 27 nazioni del mondo. Una vetrina di tutto rispetto scaturita dopo anni di duri sacrifici conditi però anche da un ottimo debutto al Mugello .Tanti obiettivi ha Sara per sognare in grande : arrivare tra le prime 20 nella gara di Dubai che gli permetterebbe il prossimo anno di gareggiare ad Abu Dhabi , e partecipare un giorno a “La 24 ore di Le Mans.” Sognare non costa nulla. Intanto è d’ obbligo augurare a Sara tanta buona fortuna ed un grande in bocca al Lupo. Daniele Biondi