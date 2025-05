Posillipo, caos al Lido delle Monache: furti e risse tra giovani. Borrelli: “Serve una risposta immediata”

Tensione altissima al Lido delle Monache di Posillipo, dove una giornata di sole si è trasformata in un incubo per bagnanti e residenti. Un furto multiplo, sette telefoni cellulari e due portafogli, ha fatto scattare una serie di tafferugli tra gruppi di ragazzi, tanto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma.

Il fatto è avvenuto nelle ultime ore e ha generato forti reazioni, soprattutto da parte del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, destinatario di video e segnalazioni da parte di alcuni testimoni presenti sulla spiaggia. Proprio Borrelli si era recato in mattinata al Lido delle Monache, insieme al consigliere della Municipalità 1 di Europa Verde, Lorenzo Pascucci, e a un gruppo di giovani volontari, per un’azione di pulizia dell’arenile dai rifiuti abbandonati.

“La calma di stamattina era solo apparente” ha dichiarato Borrelli tramite i suoi canali social “sono bastate poche ore per far esplodere nuovamente il caos. Questa situazione è figlia di una spiaggia sovraffollata e lasciata senza alcun controllo. È l’ennesima dimostrazione dell’urgenza di soluzioni concrete che tutelino i diritti dei cittadini ma anche la sicurezza pubblica”.

Il deputato ha rilanciato la proposta, più volte avanzata, di istituire una polizia turistica con servizi di presidio e controllo nelle aree più sensibili, oltre a promuovere un piano strutturato per l’ampliamento degli spazi balneabili nel territorio cittadino. Proprio su questo fronte, Borrelli ha espresso forte rammarico per il recente stop arrivato dalla soprintendenza al progetto presentato dal Comune di Napoli per la costruzione di una palafitta sulla scogliera di via Caracciolo. Una piattaforma di 690 metri quadrati con rampa per disabili che avrebbe garantito l’accesso al mare a oltre mille persone.

“È una decisione incomprensibile” ha concluso Borrelli “che ostacola una proposta concreta in grado di migliorare la fruizione del mare per cittadini e turisti. Non possiamo continuare a ignorare il bisogno crescente di spazi pubblici sicuri e accessibili. Napoli merita di più”.