Atripalda, grande entusiasmo per la prima lezione di formazione politica dei Giovani di Forza Italia: “Costruiamo una nuova classe dirigente”

Partecipazione attenta, entusiasmo autentico e voglia di crescere. Sono questi gli ingredienti che hanno caratterizzato la prima lezione di formazione politica promossa dal coordinamento provinciale dei Giovani di Forza Italia ad Atripalda, nella sala della Biblioteca Comunale. L’incontro, coordinato dal responsabile provinciale alla formazione politica Antonio Penza in collaborazione con Felice Rauzzino, ha segnato l’inizio di un percorso ambizioso volto a formare una nuova generazione di amministratori e dirigenti politici, consapevoli, preparati e profondamente legati al territorio.

Ad accogliere i giovani è stata l’Amministrazione comunale di Atripalda, rappresentata dal sindaco Paolo Spagnuolo, che ha preso parte all’iniziativa in qualità di responsabile alla formazione di Forza Italia Senior. Un gesto simbolico, ma anche concreto, che ha confermato la volontà di creare un ponte tra l’esperienza e il futuro.

Cuore pulsante dell’incontro è stata la lezione del professor Sergio Barile, docente universitario e figura di riferimento nel panorama accademico, che ha guidato i ragazzi in un’approfondita riflessione sul senso della politica come servizio, coinvolgendoli attivamente in un confronto ricco di spunti e visioni. Un momento di alto profilo formativo che ha lasciato il segno.

Presenti all’appuntamento anche il segretario cittadino di Atripalda Sabino Ciaramella, il consigliere comunale di Avellino Gerardo Melillo e il vicesindaco di Atripalda Mimmo Landi, che hanno portato il loro contributo sottolineando l’importanza del dialogo tra le istituzioni e le giovani energie politiche del territorio.

Un ringraziamento sentito è stato rivolto alla segretaria provinciale Michela Colucci per il suo costante impegno organizzativo e al segretario provinciale Angelo Antonio D’Agostino per il sostegno convinto all’iniziativa.

Questa prima tappa del percorso di formazione non è stata solo un momento di studio, ma un’occasione concreta di condivisione e visione. Un segnale chiaro che i Giovani di Forza Italia sono pronti a mettersi in gioco, con determinazione e responsabilità, per diventare protagonisti del domani. Un punto di partenza che guarda lontano, con l’ambizione di costruire, passo dopo passo, una nuova classe dirigente all’altezza delle sfide future.