Antonio Recetano, vicesindaco di Cicciano, nominato nel Consiglio Nazionale dell’ANCI

Antonio Recetano, assessore e vicesindaco di Cicciano, è stato scelto come componente del Consiglio Nazionale dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che sarà presieduto da Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno.

“È per me, vicesindaco di Cicciano, motivo di grande gioia, orgoglio e onore essere stato scelto come componente del Consiglio Nazionale ANCI – ha commentato Recetano – e non nascondo l’emozione per questa elezione. Sono impaziente di lavorare in questo nuovo ruolo, sotto la guida del presidente dell’ANCI Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, per portare avanti progetti ambiziosi che migliorino la qualità della vita dei cittadini”.

Recetano ha sottolineato l’importanza del suo nuovo incarico, definendolo una grande responsabilità: “Mi impegno a rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini campani, in particolare del territorio nolano, al quale sono profondamente legato. Si Ritengo fondamentale promuovere un ruolo sempre più centrale dei Comuni nella definizione delle politiche pubbliche, affinché le decisioni vengano prese il più vicino possibile ai cittadini e rispondano alle loro esigenze concrete. Inoltre, è necessario ridurre il carico burocratico che grava sui Comuni per liberare risorse utili a concentrarsi sulle politiche per il benessere della comunità”.

Recetano ha voluto ringraziare AZIONE della Provincia di Napoli per aver proposto il suo nome e tutti i colleghi dell’Assemblea ANCI per la fiducia accordatagli. Ha poi espresso una particolare gratitudine al Consigliere Regionale Peppe Sommese: “La sua guida e il suo sostegno sono stati determinanti per la mia crescita politica. La sua esperienza e visione mi hanno ispirato a dare il meglio di me. Lavoreremo insieme per affrontare le sfide che ci attendono e costruire un futuro migliore per i nostri territori”.

Con questa nomina, Antonio Recetano si prepara a portare avanti con dedizione le istanze delle comunità locali, consolidando il ruolo centrale dei Comuni italiani nel panorama delle politiche pubbliche.