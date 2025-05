Antonio Lippiello vince il Trofeo Sibilla 2025: un premio al cuore granata

Con la stagione 2024/2025 ormai agli archivi, il Baiano celebra uno dei suoi momenti più sentiti e simbolici con la consegna del Trofeo Sibilla, giunto quest’anno alla sua decima edizione. Un riconoscimento che va oltre il rendimento tecnico, capace di premiare quei calciatori che incarnano pienamente i valori e lo spirito della società granata. A riceverlo quest’anno è Antonio Lippiello, classe 1999, centrocampista al suo primo anno con la maglia del Baiano.

Istituito nella stagione 2015/2016 in memoria di Stefano Sibilla, ex calciatore del Baiano scomparso negli Stati Uniti il 30 aprile del 2015, il trofeo è diventato negli anni un appuntamento fisso e carico di significato. Ogni anno la giuria interna alla società valuta il miglior calciatore granata non solo per le prestazioni sul campo, ma anche per qualità umane come l’abnegazione, l’attaccamento ai colori sociali e lo spirito di gruppo.

Nel caso di Lippiello, la scelta è stata chiara. Il centrocampista, con alle spalle esperienze in realtà calcistiche di rilievo, ha dimostrato sin da subito di avere un DNA granata, sulle orme del nonno che scrisse pagine importanti nella storia dell’A.C. Baiano. La giuria ha voluto premiare soprattutto la sua capacità di incarnare i valori profondi del club, unendo impegno e dedizione a prestazioni sempre solide sul rettangolo di gioco.

La cerimonia di premiazione si è svolta in un clima di grande emozione. A consegnare il Trofeo è stato Joe Sibilla, figlio di Stefano, mentre Biagio Iommazzo, Segretario del club, ha consegnato il quadro con la motivazione ufficiale del premio. Il Direttore Della Sala, a nome dell’intera società, ha infine donato una sciarpa del Baiano a Joe Sibilla, in segno di riconoscenza e continuità del legame tra la famiglia Sibilla e la comunità granata.

Albo d’oro del Trofeo Sibilla

2015/2016 – Enzo Sgambati

2016/2017 – Antonio Rastiello

2017/2018 – Davide Madonna

2018/2019 – Antonio Carifi

2019/2020 – Guido De Stefano

2020/2021 – Andrea Picciocchi

2021/2022 – Salvatore Picciocchi

2022/2023 – Pietro De Riggi

2023/2024 – Enzo Sgambati

2024/2025 – Antonio Lippiello

Un premio, quello dedicato a Stefano Sibilla, che continua a raccontare il volto più autentico del calcio locale: fatto di passione, radici, sacrificio e senso di appartenenza. Proprio come Antonio Lippiello, nuovo nome iscritto in un albo d’oro che parla la lingua della memoria e dell’identità granata.