NAPOLI. Piazza Garibaldi: tenta di rapinare un uomo. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, per tentata rapina aggravata.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Piazza Garibaldi, all’angolo con Piazza Mancini, hanno udito le urla di un soggetto.

Gli operatori, prontamente intervenuti, sono stati avvicinati dall’uomo che, in evidente stato di agitazione e indicando un altro soggetto poco distante, ha raccontato che quest’ultimo, poco prima, l’aveva aggredito intimandogli di consegnargli del denaro ma, non riuscendo nel suo intento, si era poi allontanato.

Per tali motivi, i poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’indagato, traendolo in arresto.