Forino( Av): Dal 25 al 27 Agosto la Sesta Edizione di ” È FEST ARRET O’ VIC RE’ MONACHE” .

Dal 25 al 27 agosto ritorna “E’ fest arrêt o’ vic re’ monache”. con la sua Sesta Edizione . Dopo il periodo forzato di Covid ecco di nuovo a Forino l’appuntamento tanto atteso con musica popolare e stand gastronomici. Il paese irpino sarà animato da festa e spettacoli della tradizione popolare per tre sere ricche di iniziative. L’ evento si terrà nello stesso luogo degli anni passati ovvero dietro ” Il Vico delle Monache ” di cui l’ Associazione Culturale prende il nome.

Una tre giorni da vivere alla grande la quale prevederà una serie di ospiti di cui già conosciamo i nomi . Infatti per il giorno VENERDÌ 25 AGOSTO spazio a NINO ESPOSITO notissimo cantante napoletano Cover di Nino D’ Angelo.

La serata di SABATO 26 AGOSTO sarà invece allietata dai “KHORAMMA”’ gruppo di musica popolare di origine campana, impegnato nell’interpretazione e riadattamento dei brani

musicali della tradizione.

Infine DOMENICA 27 AGOSTO sarà dedicato al PRIMO FESTIVAL DEI PICCOLI TALENTI a cura dei maestri Luigi Vecchiariello e Rosellina Calienno dopo di cui la serata continuerà con uno spazio interamente dedicato alla DANZA con l’ esibizione degli allievi della scuola di danza “asd Professional Dance” di Alessandra Vottariello….

Alle serate sono in aggiunta altre novità delle quali vi aggiorneremo in questi giorni. Daniele Biondi