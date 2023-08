NOLA. Commemorazione in onore di Tommaso Vitale. Foto

Questa sera presso la villa comunale di Nola vi è stata la commemorazione in onore di Tommaso Vitale organizzata da Centro Artistico Culturale Giordano Bruno d’intesa con l’Arciconfraternita di Maria Santissima del Carmine.

Tommaso Vitale morì il 20 agosto del 1906, presso villa Montesano, fu giurista, sindaco di Nola e deputato. Tanti i suoi meriti: si assunse la responsabilità di ricostruire la Cattedrale di Nola dopo l’incendio del 1861. Creò la biblioteca comunale, donando numerosi libri paterni e moltissimi dei propri. Fece restaurare la statua di Giordano Bruno.Risolse il problema dell’acqua, ottenendo per Nola l’acqua di Serino. Realizzò le prime fognature e fece lastricare le strade con pietre vesuviane di “Prima Classe”. A lui si deve la costruzione del foro boario, ideato per fare di Nola un centro importante per lo scambio di merci e la trattazione di affari. A ricordare tutto ciò è stata la dottoressa Elvira Caccavale.

Il Cavaliere Franco Grilletto ha moderato l’evento e ha letto alcune poesie dedicate a Tommaso Vitale. L’ artista Marilena Mirra ha deliziato il pubblico presente, con la sua voce melodiosa, cantando ” o’ paese do sole”. All’ evento era presente il sindaco di Nola dott. Carlo Buonauro.

La cerimonia si è conclusa con la deposizione di una corona d’alloro innanzi all’effige raffigurante Tommaso Vitale posta all’ingresso della villa comunale. (A.Siniscalchi)