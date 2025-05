Elezioni Comunali 2025: affluenza alle 19 al 42,36% a Chiusano di San Domenico, al 49,01% a Rotondi, al 34,52% a Senerchia

Provincia di Avellino – Si sta votando nei comuni irpini chiamati al rinnovo delle amministrazioni locali. L’affluenza alle ore 19 del primo giorno di voto mostra un quadro variegato a seconda del territorio, con dati in alcuni casi in linea con le precedenti elezioni e in altri leggermente inferiori.

🔹 Chiusano di San Domenico (3 sezioni):

L’affluenza alle ore 19 si attesta al 42,36%, in aumento rispetto al 29,42% registrato nella tornata precedente alla stessa ora. Alle 12 era del 16,03%, segno di un recupero significativo nel pomeriggio.

🔹 Rotondi (4 sezioni):

Dati molto positivi a Rotondi, dove l’affluenza ha raggiunto il 49,01%, in leggera flessione rispetto al 50,14% della scorsa consultazione. Alle 12 i votanti erano il 17,02% degli aventi diritto.

🔹 Senerchia (1 sezione):

A Senerchia la partecipazione è più contenuta: alle ore 19 l’affluenza si ferma al 34,52%, in calo rispetto al 36,69% della volta scorsa. Alle 12 era del 14,79%.

In tutti e tre i comuni le operazioni si stanno svolgendo regolarmente, con seggi presidiati e senza particolari disagi. L’attenzione resta alta in vista della giornata di domenica 26 maggio, che concluderà le votazioni e porterà all’atteso scrutinio.