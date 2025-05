EAV: al via l’abbattimento del cavalcavia ferroviario sulla linea Napoli-Baiano – Servizio sospeso fino al 30 settembre 2025

L’Ente Autonomo Volturno (EAV) ha annunciato ufficialmente la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Baiano a partire da mercoledì 21 maggio fino al 30 settembre 2025, per consentire i lavori di demolizione e ricostruzione del cavalcavia ferroviario posto al km 11+840 della linea, che interferisce con l’infrastruttura RFI sottostante.

L’intervento è stato reso possibile grazie all’autorizzazione rilasciata da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) con nota ufficiale prot. 19163 del 14 maggio 2025. Il cavalcavia, monitorato da tempo e soggetto a limitazioni di velocità a 10 km/h per motivi di sicurezza, sarà finalmente abbattuto e sostituito con una nuova struttura. La demolizione è prevista tra il 21 e il 31 maggio, mentre l’installazione del nuovo ponte è programmata a partire dal 17 settembre, come indicato da RFI.

Oltre alla rimozione del cavalcavia, EAV approfitterà della sospensione per effettuare lavori straordinari di manutenzione lungo la tratta, tra cui:

adeguamento antincendio della Galleria San Giorgio – Volla,

posa dei cunicoli per il nuovo sistema di segnalamento,

rinnovo dell’armamento ferroviario nei piazzali di alcune stazioni.

Inoltre, non appena ottenute le autorizzazioni da ANSFISA, le tratte non interessate dai lavori saranno utilizzate per le corse di prova del primo treno Stadler, in vista della messa in servizio entro la fine dell’anno.

Durante l’interruzione, sarà attivato un servizio sostitutivo su gomma per i collegamenti con Baiano, secondo le modalità già sperimentate con successo l’anno scorso e concordate con le amministrazioni comunali locali. La bassa affluenza estiva sulla linea Napoli-Baiano ha reso possibile tale decisione senza impatti eccessivi sull’utenza.

Il provvedimento è stato adottato con carattere d’urgenza, ma il confronto con le organizzazioni sindacali proseguirà regolarmente, con un incontro già fissato per il 22 maggio.

Tutti gli orari e i punti di fermata del servizio sostitutivo saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito ufficiale eavsrl.it.