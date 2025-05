Al Tribunale Militare Corso di formazione in materia di Diritto e Procedura Penale Militare. Interessante sinergia tra Avvocatura e Magistratura Militare

Al Tribunale Militare di Napoli ha avuto luogo il secondo appuntamento del Corso di formazione in materia di Diritto e Procedura Penale Militare organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, in collaborazione con il Tribunale Militare di Napoli e la Procura Militare di Napoli.

L’incontro ha trattato il tema “La disciplina militare: le condotte punibili, il procedimento ed i rapporti con il giudicato penale”.

Le materie oggetto del corso, iniziato il 7 aprile scorso, sono rivolte, ai “corsisti”, in presenza presso le aule di udienza del Tribunale Militare di Napoli, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 mediante 14 incontri, come da calendario in locandina allegata, che possono essere seguiti, anche singolarmente, online dai “non corsisti” previa prenotazione sulla piattaforma Riconosco. L’interessante sinergia tra Avvocatura e Magistratura Militare fissa l’ultimo dei 14 appuntamenti alla data del 15 dicembre 2025.

Il corso dà diritto a 3 crediti formativi a sessione.

La partecipazione al corso in qualità di “corsisti”, consente il rilascio del relativo attestato, previo superamento di un colloquio finale. Il rilascio dell’attestato consente l’iscrizione nello specifico elenco dei difensori di ufficio.

“Ringrazio la magistratura militare per la disponibilità e l’entusiasmo con cui ha accolto la proposta, e auspico che questo sia solo il primo di molti progetti congiunti a beneficio dell’intera comunità forense.” Dichiara l’avvocato Carmine Foreste, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

“La cooperazione tra l’Ordine degli Avvocati e la magistratura militare – dichiara il Dott. Filippo Verrone, Presidente del Tribunale Militare di Napoli – testimonia la comune volontà di promuovere una cultura giuridica fondata sul confronto, sulla formazione continua e sul rispetto dei principi del diritto. Siamo convinti che esperienze formative di questo tipo contribuiscano in modo concreto al rafforzamento dello Stato di diritto e alla qualità della giurisdizione”.