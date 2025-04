Comiziano, grave incidente nella notte: 18enne in scooter finisce contro un’auto

Tragedia sfiorata nella notte a Comiziano, in via Cinque Vie, dove un giovane di 18 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Nola, allertati a seguito del violento impatto.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il ragazzo – alla guida di uno scooter – per cause in corso di accertamento avrebbe impattato contro un’autovettura in transito. L’urto è stato violento e ha provocato il grave ferimento del 18enne.

Soccorso tempestivamente dai sanitari del 118, il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Nola, per poi essere trasferito in condizioni critiche al Cardarelli di Napoli, dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata.

Illeso, invece, il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente.

I Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Saranno fondamentali le testimonianze e le eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona per comprendere le cause dell’incidente.

La comunità di Comiziano, ancora scossa dall’accaduto, si stringe attorno alla famiglia del giovane, nella speranza che possa presto riprendersi.