Aquilonia, animali incustoditi su terreni pubblici: il Comune ringrazia l’ASL di Avellino per l’intervento risolutivo

Importante intervento da parte del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale per la presenza di animali incustoditi su terreni pubblici. Il Comune di Aquilonia ha voluto esprimere il proprio ringraziamento per le operazioni svolte lo scorso 15 aprile 2025 sul territorio comunale dal Servizio Veterinario e dal Unità Operativa Prevenzione e sanità pubblica veterinaria dell’ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, intervenuto insieme ad una task force, sotto l’egida della Prefettura e della Questura, coordinata dalla Regione Campania e dal Polo Didattico integrato attraverso i Centri di Riferimento regionale CRIUV e CRESAN, per contrastare la presenza di animali incustoditi su territori pubblici che avevano ripetutamente danneggiato coltivazioni locali.

Con una lettera il Sindaco di Aquilonia, Antonio Caputo, ha ringraziato il personale dell’azienda “per la disponibilità e la professionalità dimostrata nel corso delle operazioni di contrasto al fenomeno degli animali vaganti”.

“Il lavoro svolto dai dirigenti e dagli operatori del servizio è stato fondamentale per la gestione dell’emergenza, contribuendo in modo significativo alla riuscita dell’operazione. – scrive – La tempestività, la competenza e l’attenzione con cui sono stati gestiti gli interventi in materia sanitaria hanno dimostrato un elevato senso di responsabilità e un forte impegno per il benessere degli animali e della comunità”.

“Apprezziamo molto la collaborazione costante e l’efficacia dell’azione messa in campo, che ha reso possibile affrontare un fenomeno di rilevante impatto sociale e sanitario. – conclude il sindaco – Siamo certi che questo spirito di collaborazione continuerà anche in futuro, per garantire il miglior servizio alla cittadinanza”.