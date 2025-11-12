CALCIO. US PALMESE 1914, IN PANCHINA RITORNA TEORE GRIMALDI

La US Palmese 1914 è lieta di annunciare il ritorno di Teore Sossio Grimaldi sulla panchina rossonera. Il tecnico campano, nato ad Afragola il 27 ottobre 1971, torna alla guida della squadra dopo la positiva esperienza della scorsa stagione.
Allenatore di grande esperienza, Grimaldi è in possesso della Licenza UEFA A e vanta una lunga carriera sulle panchine di club storici del calcio dilettantistico e professionistico italiano, tra cui Gladiator 1924, Puteolana 1902, Frattese, Turris, Audace Cerignola, Portici e FC Sarnese 1926.
Nel suo precedente mandato con la Palmese (dicembre 2023 – giugno 2025), il mister ha collezionato 52 presenze, distinguendosi per equilibrio tattico, attenzione alla crescita del gruppo e capacità di valorizzare i giovani. Il suo sistema di gioco preferito resta il 4-3-3, fondato su organizzazione, aggressività e spirito di squadra.
La società augura a mister Grimaldi buon lavoro e una stagione ricca di soddisfazioni, nel segno della passione rossonera e dell’orgoglio palmese.