Vulcano Buono, il centro commerciale di Nola rafforza la sicurezza: nuovo piano integrato per la tutela di clienti e operatori

NOLA – Il Vulcano Buono di Nola compie un nuovo passo verso la sicurezza. Il grande centro commerciale disegnato da Renzo Piano, cuore pulsante dell’area nolana, ha annunciato l’avvio di un piano di sicurezza integrato che punta a garantire una maggiore protezione a visitatori, famiglie e lavoratori.
Il progetto nasce da una collaborazione strutturata con forze dell’ordine e autorità territoriali ed è frutto di un lavoro di coordinamento che ha come obiettivo quello di rendere il complesso non solo un luogo di svago, ma anche un modello di gestione della sicurezza pubblica e privata.
Il piano prevede un potenziamento del sistema di videosorveglianza, con l’installazione di dispositivi di ultima generazione, un aumento del personale addetto al controllo e nuovi protocolli operativi per affrontare eventuali situazioni di emergenza in modo rapido ed efficace.
“La sicurezza è un valore fondante della nostra struttura – spiegano dalla direzione del Vulcano Buono –. Abbiamo scelto di intervenire non solo con nuove tecnologie, ma anche con percorsi formativi per il personale, così da garantire una presenza costante e qualificata in ogni area del centro.”
L’iniziativa, che si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione del polo commerciale, mira a consolidare la reputazione del Vulcano Buono come luogo accogliente, organizzato e sicuro, punto di riferimento per migliaia di persone che lo visitano ogni settimana.
Un segnale concreto – sottolineano le istituzioni locali – di attenzione al territorio e alla qualità della vita dei cittadini, che conferma la centralità del centro nolano come motore di sviluppo e simbolo di innovazione per l’intera area vesuviana.