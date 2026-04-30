Nasce il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy: un ponte tra Roma e Irpinia nel segno del cinema

ROMA – Sarà presentato ufficialmente martedì 5 maggio alle ore 14:30, nella prestigiosa Sala Spazio Veneziano, nel quartiere Coppedè di Roma, il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy, un nuovo progetto formativo destinato a diventare un punto di riferimento nel panorama cinematografico nazionale.

L’iniziativa nasce da un’idea del regista irpino Modestino Di Nenna, in collaborazione con ASI Cultura e con il responsabile dell’Area Cultura, lo scrittore e autore Michele Cioffi. Un progetto che punta a creare un collegamento concreto tra Roma e l’Irpinia, unendo formazione, arte e valorizzazione del territorio.

Il Centro si propone come una vera e propria accademia d’eccellenza, con l’obiettivo di formare nuove professionalità nel mondo del cinema, offrendo percorsi di alto livello e opportunità di crescita per giovani talenti.

Fondamentale il contributo di ASI Cultura, realtà consolidata a livello nazionale nella promozione artistica e culturale. Nel corso degli anni, l’associazione si è distinta per la realizzazione di progetti innovativi, iniziative di forte impatto sociale e percorsi formativi riconosciuti, diventando un punto di riferimento nel settore.

La nascita dell’Irpinia Film Academy rappresenta così un importante passo avanti nella costruzione di un sistema culturale capace di valorizzare competenze, creatività e identità territoriali, proiettando l’Irpinia in una dimensione sempre più nazionale e internazionale.