TERRE D’IRPINIA AL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO DI ROMA. Il sapore del tempo incontra il ritmo della musica

Dopo l’esperienza a Casa Sanremo, Terre d’Irpinia continua il proprio percorso di valorizzazione del territorio approdando in uno dei palcoscenici più iconici della scena musicale italiana: il Concerto del Primo Maggio di Roma.

In occasione di questo appuntamento, Terre d’Irpinia sarà presente nel backstage del “Concertone” con Pizza Stage, con una selezione di produttori locali e con la guida dello chef Giovanni Mariconda, interprete autentico della tradizione gastronomica del territorio.

Il progetto, ideato per raccontare l’Irpinia fuori dai suoi confini, trova in questo contesto una nuova dimensione, capace di unire linguaggi diversi e pubblici ampi, mantenendo al centro autenticità e qualità.

“Il sapore del tempo con il ritmo della musica” è il concept che accompagna questa tappa, sintetizzando l’anima del progetto: un incontro tra cultura, identità e contemporaneità, dove il cibo diventa racconto e esperienza.

Nel backstage del Primo Maggio, Terre d’Irpinia, insieme a Pizza Stage per questa speciale occasione, porterà “l’energia di cui è fatta la musica”, trasformando ogni degustazione in un momento di scoperta. Non solo prodotti, ma storie: quelle dei produttori che hanno scelto di coltivare l’attesa e rispettare i ritmi della terra, dando vita a eccellenze autentiche.

Tra i protagonisti di questa esperienza:

Taverna Setteventi

Fruit Italy

Antico Casaro

Terre di Petrara

Corbisiero

Un viaggio sensoriale che accompagnerà artisti, addetti ai lavori e ospiti del backstage, offrendo uno spaccato dell’Irpinia più vera, fatta di tradizione, passione e qualità.

Con questa presenza, Terre d’Irpinia conferma la propria visione: costruire un racconto contemporaneo del territorio, capace di dialogare con grandi eventi nazionali e di portare l’identità irpina in contesti culturali di grande visibilità.

Dalla musica al gusto, dalla terra al palco: l’Irpinia continua a farsi sentire.