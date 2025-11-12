CARBONARA IN FESTA” 14 E 15 NOVEMBRE CON PUPATELLA, CINZIA E ZIO SAVINO QUALITÀ

CARBONARA DI NOLA (NA) – L’attesa è quasi finita. Sarà un weekend all’insegna del divertimento e della buona musica “Carbonara in Festa”, l’evento organizzato dal Comitato Festa 2025/26 San Michele Arcangelo. L’appuntamento è per venerdì 14 e sabato 15 novembre 2025 in Via Generale Curto, pronta a trasformarsi nel cuore pulsante della comunità.

Il Comitato presenta un programma ricco di appuntamenti per tutte le età, con un unico grande obiettivo: far ritrovare il piacere di stare insieme in un’atmosfera di festa autentica.

Il clou delle due serate sarà affidato alla musica, e saranno presentate da Carmen Ciniglio.

Sul palco, venerdì 14 novembre, dalle 21:30, saliranno rispettivamente Pupatella e Cinzia, artiste dal sound travolgente e dalla carica energetica inconfondibile, capaci di coinvolgere il pubblico con i loro live appassionati.

Sabato 15, ci sarà La Paranza dei Centro, musica, canti e balli della tradizione popolare del Sud Italia.

Ad accompagnare entrambe le serate, venerdì e sabato, ci sarà uno Special Guest d’eccezione: Zio Savino Qualità. Un nome che promette gusto e divertimento.

Le due serate saranno arricchite da MR MAU DJ – OLD SCHOOL HOUSE MUSIC con il suo LIVE MUSIC.

Ma “Carbonara in Festa” non è solo per i grandi. Per i più piccoli, infatti, l’evento ha in serbo un’area dedicata con animazione, gonfiabili e una dolce sorpresa: lo zucchero filato in omaggio per tutti i bambini. Le attività per i giovani ospiti prenderanno il via a partire dalle 17:30.

“Carbonara in Festa” sarà l’appuntamento per rinsaldare i legami sociali e vivere le strade del paese in modo gioioso. L’invito degli organizzatori è diretto e caloroso: “Vi aspettiamo in Via Gen. Curto”, per due serate in cui la tradizione si fonde con il divertimento.

Un evento che va oltre il semplice intrattenimento, diventando un momento di condivisione e di orgoglio per l’intera comunità di Carbonara di Nola.

Dove: Via Generale Curto, Carbonara di Nola (NA)

Quando: Venerdì 14 e Sabato 15 Novembre 2025

Orario di inizio animazione bambini: dalle 17.30

Ingresso: Libero