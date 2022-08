Calcio, Serie C. Esordio molto duro per i lupi, si va a Pescara. Il calendario completo.

Formulati i calendari dopo le esclusioni di Teramo e Campobasso. Per i lupi esordio molto complicato, a Pescara, contro una delle pretendenti alla vittoria finale. Allo stadio “Adriatico” appuntamento per il 4 settembre quando andrà in scena la prima giornata del campionato di Serie C. L’11 settembre debutto al “Partenio Lombardi” contro la Gelbison, un derby. I big match contro Crotone e Catanzaro rispettivamente alla 7a, in trasferta e all’11a, in casa. Seguirà, dopo la gara con i giallorossi, quella fuori casa contro il Foggia di Boscaglia. Gli altri derby, alla 13a contro il Giuliano che ritorna in Terza Serie, alla 16a ancora in casa contro la Juve Stabia e alla 17a a Torre del Greco. Il girone d’andata si chiuderà a Monterosi.

1a Pescara-Avellino

2a Avellino-Gelbison

3a Monopoli-Avellino

4a Avellino-Messina

5a Latina-Avellino

6a Avellino-Potenza

7a Crotone-Avellino

8a Avellino-Audace Cerignola

9a Viterbese-Avellino

10a Virtus Francavilla-Avellino

11a Avellino-Catanzaro

12a Foggia-Avellino

13a Avellino-Giugliano

14a Picerno-Avellino

15a Avellino-Taranto

16a Avellino-Juve Stabia

17a Turris-Avellino

18a Avellino-Fidelis Andria

19a Monterosi-Avellino