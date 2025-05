BAIANO. Per la serie dei Tornei di giochi mensili, all’Incontro. Stefano Litto supera Carlo Melissa, nel finale di scopa

Scopone scientifico, tressette e ramino classico, scopa e tressette, bigliardo con tutte le varianti di applicazioni possibili sono una condizione di normale intrattenimento pomeridiano e di prima serata, per i soci – in larga parte pensionati – del sodalizio di via Napolitano.

​Le foto raccontano la partita di finale per il Torneodi scopa, edizione aprile ’25, con protagonisti StefanoLitto e Carlo Melissa, giovani, nonni, l’uno 86enne, l’altro 63.enne, il primo pensionato, già funzionario- Enel, l’altro, funzionario dell’amministrazione della Federico II, da sempre impegnato nel sociale e iniziative assistenziali, con tanta passione per il teatro trasmessa al figlio Antonio.

​Allo scontro assistono Palmiro Napolitano, Ugo Cantelmo, Pierino Fiore, Mario Stefano Montella, Salvatore Schettino. Giudice inappellabile, LucianoMascheri. Palma vincente, com’era nei pronostici, aggiudicata Stefano Litto, con due set … al meglio di tre. Dettaglio da notare: Stefano, dribbling stretto e veloce nei rientri, è stato terzino d’ala ed ala sinistra, a seconda delle esigenze tattiche di partita, nelle file del Baiano calcio, fine anni ’50- ’60 e iniziali anni ’70.

Un super- fedele dei Granata.