Portici guarda al futuro: lavoro, sviluppo e servizi al centro dell’agenda amministrativa

Nel giorno della Festa del Lavoro, anche Portici rilancia il suo impegno verso una visione concreta di sviluppo, occupazione e valorizzazione del territorio. A ribadirlo è il sindaco Enzo Cuomo, che attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social ha sottolineato l’importanza di trasformare le potenzialità della città in opportunità reali per i cittadini.

«Creare lavoro con sviluppo e servizi, questo è, o dovrebbe essere, tra gli obiettivi di chi governa» ha scritto Cuomo, collegando idealmente la celebrazione del Primo Maggio a un percorso amministrativo che punta a risultati tangibili.

Nel suo messaggio, il primo cittadino ha annunciato che a breve saranno forniti aggiornamenti sui tempi di conclusione dei lavori per i posti barca nel Porto del Granatello, infrastruttura strategica per la nautica da diporto e per il rilancio turistico della costa vesuviana. Parallelamente, saranno rese note anche le modalità di accesso e fruizione delle spiagge all’interno del Parco a Mare, il waterfront cittadino, un’area che rappresenta uno degli interventi più attesi dai cittadini e simbolo della riconquista del mare da parte della comunità.

«Noi ci stiamo provando» ha aggiunto Cuomo, rivolgendosi ai cittadini con un augurio semplice e diretto: Buon Primo Maggio a Tutti Voi. Un messaggio che va oltre la ricorrenza e si traduce in un richiamo alla responsabilità amministrativa, ma anche alla partecipazione attiva della cittadinanza in un progetto di città che vuole crescere, aprirsi, creare occupazione e restituire dignità agli spazi urbani e alla vocazione marinara di Portici.

Nel cuore del Vesuvio, tra storia, mare e comunità, Portici prova a scrivere il suo futuro partendo da ciò che più conta: il lavoro, i servizi e la qualità della vita.