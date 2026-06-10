Baiano e Bagnara (BN) piangono Tiziano Iuliano: giovedi 11 giugno i funerali

La comunità di Baiano si prepara a dare l’ultimo saluto a Tiziano Iuliano, il 45enne deceduto dopo giorni di lotta tra la vita e la morte in seguito a un grave incidente sul lavoro.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenti amici e l’intero Mandamento Baianese, che nelle ultime settimane aveva seguito con apprensione l’evolversi delle sue condizioni. Ricoverato presso l’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, Tiziano era entrato in coma a causa di un violento trauma cranico riportato nell’incidente.

A confermare il dolore di una perdita che ha profondamente colpito la comunità è il manifesto funebre affisso nelle scorse ore a Baiano. Nel commosso annuncio si legge che a darne il triste annuncio sono la moglie Maria Pecchia, i figli Sofia e Gianpaolo, il padre Armando, il fratello Alessandro, le sorelle Chiara e Filomena e tutti i familiari.

La salma giungerà alle ore 15 di giovedì 11 giugno presso la Chiesa di Santo Stefano a Baiano, dove alle ore 16.30 sarà celebrato il rito funebre. Al termine della funzione religiosa il corteo proseguirà verso il cimitero cittadino. La famiglia ha inoltre comunicato che si dispensa dai fiori.

In questi giorni di speranza e attesa, numerose erano stat e le manifestazioni di vicinanza nei confronti della famiglia. Particolarmente sentito l’appello alla preghiera lanciato dal parroco di Avella, don Giuseppe Parisi, che aveva invitato i fedeli a unirsi spiritualmente affinché Tiziano potesse risvegliarsi dal coma. Un invito accolto da centinaia di persone tra Baiano, Avella e tutto il Mandamento.

La tragedia ha colpito non solo Baiano, dove Tiziano viveva con la sua famiglia, ma anche Bagnara (BN), suo paese d’origine, dove la notizia della scomparsa ha suscitato profonda commozione. Numerosi i messaggi di cordoglio e i ricordi affidati ai social da amici, conoscenti e compaesani.

Domani Baiano si fermerà per accompagnare nel suo ultimo viaggio un uomo, un marito e un padre la cui scomparsa lascia un vuoto profondo nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e amato.