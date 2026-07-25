QUADRELLE FUTURA – AL PEGGIO NON C’È MAI FINE

COMUNICATO STAMPA

Come sostenitori della lista “Quadrelle Futura”, abbiamo tutto il dovere di chiarire le esternazioni fatte dalla Minoranza consiliare in riferimento all’articolo di OGGI 25/7/26, pubblicato su “Binews”. In tale contesto ci preme informare la popolazione di Quadrelle sulla disastrosa situazione economico-finanziaria lasciata in eredità alla nuova amministrazione. Si tratta di cifre davvero esorbitanti rispetto alla comunità quadrellese: nel 2025 il disavanzo ammonta a ben -170.mila e rotti euro, mentre il disavanzo del 2024 ha raggiunto la cifra di più 150.000 mila euro.

Tali numeri rappresentano davvero un’incomprensibile assenza di programmazione amministrativa, oltre che un assurdo indebitamento per i cittadini di Quadrelle, cui la nuova giunta è chiamata a risolvere il disavanzo amministrativo procurato dalle scelte scellerate.

Tale quadro critico finanziario necessita di una laboriosa e faticosa attività amministrativa all’insegna della riduzione dei costi e delle spese, senza pesare sulle spalle del popolo di Quadrelle.

Tutto ciò stride con la demagogia evidenziata dalla pregressa amministrazione in termini di bilancio e di entrate. A tal proposito, dove sono finiti gli introiti, pur programmati, provenienti dalla “Locazione di Casa Mattis”, da sei anni a questa parte, con 500 euro mensili? Questi sono gli elementi vantaggio dall’ex amministrazione di polo di eccellenza formativa?

Per non parlare della mensa scolastica, che necessita di lavori ordinari per poter avviare il tempo pieno per le prime due classi per l’anno scolastico 2026/2027, attività possibile solo grazie all’intervento di volontari e disinteressati che hanno dato il loro apporto insostituibile in vicende sociali e civili.

L’attuale Amministrazione ha dovuto fare di necessità virtù anche per la pulizia delle caditoie del paese, ormai da anni senza manutenzione e cura, soprattutto durante i periodi invernali, sempre grazie al contributo disinteressato dei proponenti. Anche i campetti adiacenti al campo sportivo ormai sono in via di recupero, sempre grazie al lavoro della Comunità Montana e al supporto dei proponenti volontari!

Non parliamo poi del parcheggio di Via A. Moro, sproporzionato urbanisticamente e quasi sempre deserto: era proprio necessario realizzarlo in quelle proporzioni?

Ecco perché le esternazioni della minoranza consiliare non sono credibili e vi spieghiamo perché:

Quanto lamentato dal gruppo di minoranza non trova riscontro alcuno. Infatti, noi vogliamo ribadire la piena legittimità amministrativa dei lavori lamentati, evidenziando la totale assenza di oneri per il bilancio comunale e il rispetto del codice dei contratti pubblici. Infatti, le norme consentano liberalità, prestazioni a titolo gratuito per finalità istituzionali e sociali. A ciò aggiungiamo l’invarianza economico-finanziaria: infatti, le opere non hanno comportato alcun costo, debito o impegno di spesa per il Comune. A tutto ciò bisogna anche evidenziare l’assenza completa di conflitti di interesse: infatti, è palese che il soggetto esecutore non ha ottenuto vantaggi diretti o indiretti in termini di affidamenti futuri o varianti agevolate. La proposta del proponente è di assoluta gratuità, in termini di interesse pubblico: risultano evidenti i vantaggi concreti per i cittadini di Quadrelle in termini di decoro urbano, risparmio e celerità degli interventi, tutto a titolo liberale e gratuito.

A conclusione, confermiamo la bontà dell’azione amministrativa e rigettiamo i dubbi sollevati dalla minoranza, e l’azione concreta lasciare segni indelebili e non la demagogia o l’ostruzionismo.